За нападение на фельдшера в Усолье-Сибирском задержан мужчина

Источник: Байкал Инфо 20/11/2017 - 17:00

В Усолье-Сибирском проводится доследственная проверка по факту нападения на фельдшера скорой медицинской помощи. Как сообщает 20 ноября 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, предварительно установлено, что днём 18 ноября около одного из домов по ул. Луначарского 28-летний ранее судимый мужчина распылил газ из газового баллончика в лицо фельдшеру, когда медработник оказывал медицинскую помощь 62-летней матери нападавшего. Сотрудники ОВО Росгвардии задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Метки: Происшествия, Следственный комитет РФ, Усолье-Сибирское
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