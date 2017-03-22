За месяц в Иркутской области долги по зарплате сократилась на 600 тыс. рублей

В Иркутской области с начала 2017 года погашена задолженность по заработной плате на сумму более 53 млн рублей. Об этом 22 марта 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра труда и занятости Иркутской области Наталью Воронцову. По сравнению с прошлым месяцем задолженность сократилась на 0,6 млн рублей или на 0,6%.

По уровню задолженности лидируют организации строительства – 75,8 млн рублей (84% от общей суммы задолженности). Высокий уровень задолженности по оплате труда остается в организациях обрабатывающих производств – 13,9 млн рублей (15,5%).

В заседании областной межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд приняли участие представители всех муниципальных образований Иркутской области в режиме видеоконференции. На ней рассмотрена ситуация с выплатой заработной платы в муниципальных унитарных предприятиях и организациях иных форм собственности в Бодайбо и Бодайбинском районе, Мамско-Чуйском, Иркутском, Киренском районах, Усть-Илимске, Черемхово и Иркутске. Руководству организаций, имеющих задолженность по заработной плате, дано поручение принять необходимые меры по ее ликвидации. По итогам заседания комиссией дано поручение мэрам муниципальных образований Иркутской области взять на личный контроль ситуацию с выплатой заработной платы в муниципальных унитарных предприятиях.

Фото из архива "Байкал Инфо".