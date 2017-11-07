За контрабанду леса осудили бизнесмена в Иркутской области

За контрабанду леса и легализацию добытых в результате этого преступления денег предпринимателя Рафаила Б. Ленинский районный суд Иркутска приговорил к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года, а также обязал его выплатить штраф в 1,5 млн рублей с лишением права заниматься экспортной деятельностью на 4 года. Об этом 7 ноября 2017 года сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как установлено в суде, в 2013 году предприниматель приобрел более 2 тыс. куб. м лесоматериалов неизвестного происхождения, обманным путем получил лицензии на их экспорт и незаконно вывез их в Китай. Полученные в результате указанного преступления более 7 млн рублей бизнесмен легализовал, совершая различные финансовые операции, при этом часть денег была обналичена. В ходе следствия Б. возместил причиненный государству ущерб в размере 5 млн рублей.

Фото с сайта Иркутского областного суда.