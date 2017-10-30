За хищение нефтепродуктов у АНХК осудили пятерых мужчин

Ангарский городской суд вынес приговор в отношении пяти жителей Иркутской области, занимавшихся хищением нефтепродуктов, сделав врезку в технологический нефтепродуктопровод химического завода АО «АНХК». Как сообщает 26 октября 2017 года пресс-служба суда, путем перекачки подсудимые тайно похитили более 30 тонн компонента дизельного топлива. Они хотели похитить еще 28 тонн нефтепродукта, но их действия пресекли сотрудники УФСБ России по Иркутской области.

Для реализации преступного плана один из подсудимых арендовал земельный участок с промышленной базой, который находился вблизи нефтепродуктопровода. Из цеха промышленной базы, используя машину горизонтально-направленного бурения, злоумышленники произвели бурение и прокладку подземного трубопровода к месту установленной ранее незаконной врезки. Нефтепродуктом преступники наполняли имевшиеся в их распоряжении две грузовые цистерны.

Подсудимые полностью признали свою вину, раскаялись в содеянном, частично возместили ущерб.

Учитывая смягчающие обстоятельства, суд признал пятерых мужчин виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «б, в» ч.3 ст.158, ч.3 ст.30-п.п. «б, в» ч.3 ст.158 УК РФ. Двоим назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 70 тыс. рублей каждому, трое осужденных приговорены к 2 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 30 тыс. рублей каждому. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком.

Фото с сайта Иркутского областного суда.