За финансирование ремонта в 13 школах и детсадах Усолья-Сибирского поборются депутаты ЗС

Источник: Байкал Инфо
16/10/2017 - 16:26

За включение ремонта 13 объектов образования Усолья-Сибирского в бюджет Иркутской области 2018 года будут бороться депутаты Законодательного собрания от фракции КПРФ  Роман Габов, Илья и Павел Сумароковы. Как рассказал 13 октября 2017 года «Байкал Инфо» заместитель председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС Роман Габов, в перечень вошли гимназия №1, школы №№3,5,6,12,13,15,16 и детсады №№22, 28, 40,43, 44.

Все объекты имеют предписания на ремонт от надзорных органов и необходимую проектно-сметную документацию. С предложением поддержать включение учреждений в проект бюджета депутаты обратились к министру образования Иркутской области Валентине Перегудовой и к председателю регионального правительства Руслану Болотову.

Роман Габов также планирует настаивать на скорейшем финансировании капремонта  четырехэтажного стационара детской больницы Усолья-Сибирского, где такие работы не велись все 40 лет существования здания. 

  • Рымарева Мария
Метки: Общество, Деньги, Болотов Руслан, Законодательное собрание Иркутской области, Перегудова Валентина, Сумароков Илья Алексеевич, Сумароков Павел, Габов Роман, Образование, Усолье-Сибирское
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