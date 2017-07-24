За два года в Иркутске появится 61 км безопасных и качественных дорог

В Иркутске по программе «Безопасные и качественные дороги» в 2017 отремонтируют 28 км дорог, в 2018 году - 33 км. Контролируют реализацию программы Росавтодор и активная общественность», рассказала 21 июля председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова.

«Проектом предусмотрено 180 млн рублей на ремонт шести объектов – улицы Вампилова, Лермонтова, Маяковского, Розы Люксембург, Воровского, новая объездная дорога в Ново-Ленино и 330 млн рублей - 19 объектов: площадь Кирова, улицы Ленина, Тимирязева. Два участка отремонтированных дорог подрядчики будут переделывать в связи с выявлением недостаточной толщины дорожного покрытия, это 5 тыс. кв. метров новой объездной и улицы Ширямова», - рассказал директор Иркутскавтодора Михаил Чайковский.

В прошлом году в Иркутске отремонтировали 45 тыс. кв. м тротуара, в этом году планируют отремонтировать и построить более 52 тыс. кв. м. Продолжится обустройство дорог частного сектора: в 2016 году было отремонтировано 76 дорог частного сектора, в этом году планируют привести в порядок 110 на сумму более 70 млн рублей. К работам планируется приступить после 10 августа. Обустроены 220 дворовых территорий: сделано освещение, заменён асфальт, установлены детские площадки, парковки и ограждение.

Фото газеты "СМ Номер Один".