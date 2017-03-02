За два года в Иркутске на 19,1% уменьшилось число новых случаев ВИЧ-инфекции

В Иркутске за два года произошло снижение новых случаев ВИЧ-инфекции на 19,1%. Об этом 2 марта 2017 года сообщает пресс-служба Иркутского областного центра СПИД со ссылкой на главного врача центра , главного внештатного специалиста по вопросам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции по СФО Юлию Плотникову. «Это говорит об эффективности профилактики. Мы надеемся, что подобная тенденция сохранится и в будущем», - сказала она.

Как сообщила Юлия Плотникова, увеличение на 25% охвата тестированием населения привело к росту выявляемости новых случаев ВИЧ-инфекции на 10%. Меры, принимаемые медиками, позволяют работать на опережение эпидемии. А в Иркутске, где тоже каждый год анализы на ВИЧ сдаёт всё больше и больше жителей, наблюдается стабилизация эпидемии. В Иркутской области, по мнению медиков, уже не повторится ситуация 1999 года, когда число заболевших в регионе резко выросло в 250 раз по сравнению с предыдущим годом.

По словам Юлии Плотниковой в рамках подписанного в 2016 году межведомственного соглашения просветительской работой помимо сотрудников лечебно-профилактических учреждений теперь занимаются также и организации, подведомственные министерствам образования, труда и других ведомств.

Одно из развиваемых совместно с министерством труда и союзом товаропроизводителей региона направлений – профилактика ВИЧ-инфекции на рабочих местах. С этой целью в конце 2016 года Центр СПИД провёл крупные акции на предприятиях металлообрабатывающей и нефтедобывающей промышленности в Усть-Кутском, Братском и Шелеховском районах. По словам Юлии Плотниковой, такая деятельность получила высокую оценку Международной организации труда.

Фото пресс-службы Иркутского областного центра СПИД.