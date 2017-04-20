За достижения в культуре и искусстве наградят 60 юных жителей Иркутской области

Стипендии по 24 тыс. рублей присудили 60 одаренным детям и талантливым молодым людям за достижения в области культуры и искусства. Как сообщает 20 апреля 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области, соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Сергей Левченко. Стипендии получат ребята из Саянска, Тулуна, Черемхово, Иркутска, Ангарска, Вихоревки, Усолья-Сибирского, Зимы, Братска, Усть-Илимска, Нижнеудинска, а также поселков Усть-Ордынский и Белореченский.

На выплату стипендий в областном бюджете предусмотрено 1,4 млн рублей. напомним. стипендия губернатора региона присуждается с 2001 года. За это время в отборе участвовало около 2 тыс. детей, а победителями стали более 600 молодых талантов.

Профессиональную оценку достижений детей и молодежи проводила комиссия, утверждённая министерством культуры и архивов Иркутской области. В её состав вошли представители исполнительных органов государственной власти Иркутской области, образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области искусств в Иркутской области, а также заслуженные деятели в области культуры и искусства.

Фото с сайта правительства Иркутской области.