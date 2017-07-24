За долги по зарплате осудят директора завода в Иркутской области

В мировой судебный участок № 117 по Шелехову и Шелеховскому району направлено уголовное дело в отношении директора ООО «Восточно-Сибирский завод железобетонных конструкций», которого обвиняют в невыплате заработной платы. Как сообщает 21 июля 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по версии следствия, с августа 2015 года по июнь 2016 обвиняемый не выплатил в полном объёме зарплату, пособия и иные установленные законом выплаты 166 работникам предприятия в размере более 6 млн рублей. Во время расследования уголовного дела работодатель частично погасил долг по заработной плате на сумму более 3,9 млн рублей.

Объем уголовного дела составил 14 томов, в ходе предварительного следствия допрошено более 200 свидетелей, проведено две компьютерно-технические и одна финансово-экономическая экспертизы. Прокурор Шелехова Иркутской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.

Фото с сайта Иркутского областного суда.