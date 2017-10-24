За девять месяцев 2017 года прибыль РСХБ до вычета резервов составила 53,7 млрд рублей

Прибыль Россельхозбанка до вычета расходов на резервы и выбытие ссудной задолженности, рассчитанная на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), по итогам девяти месяцев 2017 года составила 53,7 млрд рублей и увеличилась на 29,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом 24 октября 2017 года сообщает пресс-служба учреждения.

Чистая прибыль АО «Россельхозбанк» в январе-сентябре 2017 года составила 768 млн рублей против 117 млн рублей годом ранее.

Совокупный объем кредитного портфеля Банка на 01.10.2017 превысил 1,9 трлн рублей, увеличившись с начала года на 9,6%. В том числе объем кредитов юридическим лицам увеличился на 10,4%, до 1,56 трлн рублей, населению – на 6,5%, до 346 млрд рублей.

Объем привлеченных средств клиентов на 01.10.2017 составил 1,88 трлн рублей, из них 1,11 трлн рублей приходится на средства предприятий и организаций, 776,5 млрд рублей – на средства населения. Динамика клиентских средств существенно опережает среднерыночные показатели, что свидетельствует о высоком доверии к Банку со стороны бизнеса и населения.

При этом Россельхозбанк продолжает эффективно выполнять возложенные государством задачи по финансовой поддержке российского АПК в рамках реализации госпрограммы развития сельского хозяйства. Кредитный портфель банка в сегменте АПК на 01.10.2017 составил 1 трлн 188 млрд рублей, что на 20 млрд рублей выше показателя на начало текущего года.

Справка. АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.