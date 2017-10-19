За афёру с зарплатой рабочих в Братске осудили финансиста

Братский городской суд приговорил 32-летнего бывшего финансиста предприятия к двум годам лишения свободы условно за афёру с зарплатой рабочих. Как сообщает 19 октября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, более полугода братчанин, являясь сотрудником отдела труда и зарплаты, делал приписки в табели выхода на смены некоторых рабочих, чем способствовал начислению им завышенной заработной платы. Затем, объясняя прибавку техническим сбоем, мужчина просил вернуть ему излишки для возвращения в кассу. Полученные деньги он присваивал, а внесённые им изменения в документах исправлял. Всего братчанин похитил более 600 тыс. рублей.

Когда обман раскрылся, предприятие направило заявление в полицию. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «мошенничество». Обвиняемый свою вину признал полностью, активно содействовал следствию, по собственной инициативе возместил предприятию причинённый ущерб. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался, в содеянном раскаялся.