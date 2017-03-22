Юридическую помощь бесплатно окажут жителям Иркутской области судебные приставы

День бесплатной юридической помощи пройдёт в подразделениях УФССП России по Иркутской области 24 марта 2017 года. Как сообщает пресс-служба учреждения, руководство управления, начальники отделов аппарата управления и их заместители ответят на вопросы, относящиеся к компетенции Федеральной службы судебных приставов. В Иркутске приём пройдёт с 9:00 до 17:00 по адресу: ул. Партизанская, 79. Адреса и телефоны районных отделов судебных приставов можно узнать на официальном сайте управления – www.r38.fssprus.ru. Обратившиеся за помощью должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области примет участие в Дне бесплатной юридической помощи гражданам совместно с общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России».

Фото с сайта УФССП России по Иркутской области.