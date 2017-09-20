Юным иркутянам нужны голоса земляков для победы в телеконкурсе «Дети на льду. Звёзды»

Ученица 3 класса гимназии №2 Иркутска Настя Каменяр поборется за выход в финал всероссийского телеконкурса «Дети на льду. Звёзды». Как сообщили «Байкал Инфо» родители юной спортсменки, за Настю можно поболеть 6 октября, она представит танец на льду на тему «Популярная классика».

На протяжении четырёх дней после каждого эфира (пятница – вторник включительно) зрители смогут голосовать за очередную пятерку детей, которых не выбрали судьи, с помощью sms. Всем детям будет присвоен свой личный код, его объявят в серии и на сайте проекта ice.rt.ru. 18 октября - единый дополнительный день голосования, когда sms будут приниматься за любого из 30 участников зрительского рейтинга. В итоге один мальчик и одна девочка, набравшие больше всего голосов зрителей, получат возможность продолжить борьбу в проекте наравне с финалистами, которых отберут судьи. Отправка sms – платная, средства, полученные от голосования за участников проекта, будут направлены в благотворительный фонд «Линия жизни».

Напомним, судьями проекта выступают Татьяна Тарасова – заслуженный тренер России, тренер-консультант сборной России, Галина Голубкова – старший тренер сборной России (юниорский состав) и Илья Авербух, серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта. Ведущий шоу – олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Алексей Ягудин. Конкурс проходит среди детей 8-9 лет, занимающихся фигурным катанием и приславших минутное видео выступления на онлайн-кастинг. На участие во втором сезоне ТВ-шоу «Дети на льду. Звёзды» претендовало более 2000 юных фигуристов со всех уголков России. В основной тур соревнований детского ледового шоу «Дети на льду. Звезды» после отбора в федеральных округах прошли 42 участника: 21 девочка и 21 мальчик из 21 города страны.

Из Иркутской области по результатам соревнований в полуфинал прошли Настя Каменяр и Севастьян Антонюк. Кстати, Сева выступал в полуфинале 15 сентября, сейчас в рейтинге зрительских симпатий среди мальчиков он находится на втором месте (набрал 1281 голос).

Трансляция проекта проходит на интерактивном ТВ Ростелеком, «Матч! Наш Спорт», «Мама».