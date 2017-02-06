Юных экскурсоводов готовят из старшеклассников Усть-Илимского района

Курс школы юного экскурсовода проходят с 1 февраля 2017 года учащиеся старших классов общеобразовательных учреждениях Невона, Бадармы, Эдучанки, Седаново, Ершово и Подъеланки в Усть-Илимском районе. Как сообщается 6 февраля 2017 года на сайте районной администрации, программа курса создана на основе проекта Союза женщин-предпринимателей Усть-Илимска «Сохранение самобытности поселений Усть-Илимского района путем разработки, описания и апробирования экскурсионного маршрута «Путешествие вглубь веков». Слушатели школы юного экскурсовода подробно изучают историю родного поселения. Полученные ими теоретические и практические навыки и знания позволят в дальнейшем самостоятельно заниматься экскурсионной деятельностью.

Курс рассчитан на три месяца обучения, его ведут не просто профессиональные преподаватели, а специалисты, знающие историю своего поселения, готовые передать свои знания юным экскурсоводам. В апреле выпускники школы юного экскурсовода получат сертификаты по итогам проведения зачётной самостоятельной экскурсии.

Усть-Илимский район обладает прекрасными условиями для развития сельского туризма, который пользуется всё возрастающим спросом. Сельский туризм позволит не только решить вопрос отдыха жителей Усть-Илимска и его гостей, удовлетворить интерес к истории Усть-Илимского района, но и будет содействовать социальному развитию сёл.