Юные спортсмены Приангарья завоевали 22 медали на мировых стартах по спортивной аэробике

Источник: Байкал Инфо
08/11/2017 - 09:56

Спортсмены Иркутской области завоевали 22 медали на XII международных соревнованиях по спортивной аэробике «Россия-Монголия». Соревнования прошли 4 и 5 ноября 2017 года в Иркутске, они собрали 270 участников из 10 городов России и Монголии. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба министерства спорта  Приангарья.

В сборную Иркутской области вошли команды Иркутска и Саянска. Они завоевали 12 золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые медали. Некоторые из спортсменов успешно выступили сразу в нескольких дисциплинах.

Елизавета Зиатдинова в категории 9-11 лет заняла три первых места - в индивидуальной программе, парах и трио. С таким же результатом выступил Альберт Глизбург. В возрастной категории 12-14 лет отличилась Елизавета Веретенина, спортсменка завоевала две золотые медали в индивидуальной программе и на гимнастической платформе. Команда девушек в составе Ксении Петровой, Валерии Мотовиловой и Дины Дмитриевой заняла первое место в дисциплине «трио». Каждая из спортсменок также поднялась на высшую ступень пьедестала в дисциплине «гимнастическая платформа». Первое место в индивидуальной программе заняла чемпионка X Всемирных игр, трехкратная чемпионка Европы Анастасия Дегтярева.

«В первую очередь эти соревнования важны для знакомства, обмена опытом, техникой исполнения. Тем более, что монгольские спортсмены очень сильно прибавили в последние годы, и многие из них уехали из Иркутска с медалями. А для наших спортсменов дополнительной мотивацией на этих соревнованиях стало то, что их результаты повлияют на попадание в сборную команду региона», - рассказала главный судья соревнований Ольга Демиденко.

Фото из архива "Байкал Инфо".

Метки: Иркутская область, Министерство спорта Иркутской области, Соревнования, Спорт, Монголия, Россия
Также в рубриках: 
Стрелок из Иркутской области победил на всероссийских соревнованиях
Стрелок из Иркутской области победил на всероссийских соревнованиях
Две бронзовые медали завоевали спортсмены Приангарья на Сурдлимпийских играх
Спортсмены Приангарья выиграли 19 медалей первенства мира по универсальному бою
Золото и две бронзы выиграли легкоатлеты Иркутской области на первенстве России
Исключить из фида:  0
Загрузка...