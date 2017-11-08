Юные спортсмены Приангарья завоевали 22 медали на мировых стартах по спортивной аэробике

Спортсмены Иркутской области завоевали 22 медали на XII международных соревнованиях по спортивной аэробике «Россия-Монголия». Соревнования прошли 4 и 5 ноября 2017 года в Иркутске, они собрали 270 участников из 10 городов России и Монголии. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба министерства спорта Приангарья.

В сборную Иркутской области вошли команды Иркутска и Саянска. Они завоевали 12 золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые медали. Некоторые из спортсменов успешно выступили сразу в нескольких дисциплинах.

Елизавета Зиатдинова в категории 9-11 лет заняла три первых места - в индивидуальной программе, парах и трио. С таким же результатом выступил Альберт Глизбург. В возрастной категории 12-14 лет отличилась Елизавета Веретенина, спортсменка завоевала две золотые медали в индивидуальной программе и на гимнастической платформе. Команда девушек в составе Ксении Петровой, Валерии Мотовиловой и Дины Дмитриевой заняла первое место в дисциплине «трио». Каждая из спортсменок также поднялась на высшую ступень пьедестала в дисциплине «гимнастическая платформа». Первое место в индивидуальной программе заняла чемпионка X Всемирных игр, трехкратная чемпионка Европы Анастасия Дегтярева.

«В первую очередь эти соревнования важны для знакомства, обмена опытом, техникой исполнения. Тем более, что монгольские спортсмены очень сильно прибавили в последние годы, и многие из них уехали из Иркутска с медалями. А для наших спортсменов дополнительной мотивацией на этих соревнованиях стало то, что их результаты повлияют на попадание в сборную команду региона», - рассказала главный судья соревнований Ольга Демиденко.

Фото из архива "Байкал Инфо".