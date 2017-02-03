Юные пловцы Приангарья заняли второе место на соревнованиях «Амурские тигрята»

Источник: Байкал Инфо
03/02/2017 - 17:12

Спортсмены Иркутской области заняли второе общекомандное место на всероссийских соревнованиях по плаванию «Амурские тигрята», которые прошли 26 января 2017 года в Хабаровске. Как 3 февраля сообщила пресс-служба регионального министерстве спорта, по итогам соревнований «Амурские тигрята» команда Иркутской области заняла второе общекомандное место. Первое место заняла команда «Наутилус – Южный» из Хабаровска. Третье место – у ДЮСШ №1 Благовещенска. В соревнованиях среди девочек и мальчиков 2005-2007 годов рождения приняли участие 300 спортсменов.

Пловцы Иркутской области завоевали 21 медаль, из них 11 золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые. Среди девочек София Орешкина завоевала золотую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем и две серебряные медали на дистанциях 50 и 100 метров брассом. Валерия Быкова выиграла две медали высшей пробы на дистанциях 100 и 200 метров комплексным плаванием. Полина Барайщук стала двукратным бронзовым призером на дистанциях 200 метров вольным стилем и комплексным плаванием. Полина Кузнецова показала третий результат на 200-метровке брассом.

Среди мальчиков три золотые медали на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом выиграл Тимофей Филиппов. Семен Мамаев завоевал две золотые медали на дистанциях 50 метров вольным стилем и 100 метров комплексным плаванием, также он стал серебряным призером на 100-метровке вольным стилем. Никита Никитин победил на дистанции 200 метров комплексным плаванием, две серебряные медали он завоевал на дистанциях 50 и 200 метров брассом. Третье место на дистанции 50 метров вольным стилем занял Демьян Бубнов.

Кроме того, иркутские пловцы стали первыми в смешанных эстафетах 4х50 метров вольным стилем и комплексным плаванием. Второе место спортсмены Приангарья заняли в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем.

Фото из архива "Байкал Инфо". 

Метки: Иркутская область, Министерство спорта Иркутской области, Спорт, Россия
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