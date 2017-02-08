Юные иркутяне поборются за призовые места на «Робофест Новосибирск 2017»

Восемь воспитанников школы современных технологий Terrabit в возрасте от 9 до 16 лет представят Иркутскую область на фестивале «Робофест Новосибирск 2017». Мероприятие состоится 16-19 февраля в Новосибирске и станет отборочным туром для участия в IX робототехническом фестивале «Робофест 2017», который пройдет в Москве в марте. Как сообщают представители команды из Иркутска, поездка в Новосибирск станет первым большим выездом для ребят. Специально для участия в отборочном этапе они разработали и собрали пять автономных роботов, выполняющих различные задачи.

Региональный отборочный этап будет проходить по семи направлениям, иркутяне планируют побороться за «золото» в номинациях: «Hello, Robot!» (возраст участников до 12 лет включительно) и «Робокарусель» (для учащихся 7-11 классов). В сборной команде – семь мальчиков и одна девочка. 16-летняя Анна занимается робототехникой в течение года, больше всего её интересует сборка роботов.

«Робокарусель» - это новое направление заданий Олимпиадного уровня, - рассказал старший преподаватель школы Terrabit, чемпион Европы и России по робототехнике Денис Мармыль. – Оно состоит из теоретической и практической части, в ходе которой роботу предстоит выполнить целый ряд задач на соревновательном поле. При этом он должен быть полностью автономным, то есть действовать на основе заранее прописанных программ».

Фото из группы школы современных технологий Terrabit в социальной сети "Вконтакте".