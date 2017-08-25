Юные футболисты в Иркутской области получат 246 новых мячей

Спортивная школа по футболу «Байкал» получила 300 тыс. рублей на покупку футбольных мячей по проекту Российского футбольного союза, Министерства спорта России, Немецкого футбольного союза и компании adidas Group «Поиск талантов». Как сообщает министерство спорта Иркутской области, на эти деньги для юных футболистов приобретут 246 мячей.

Участниками этого проекта стала 31 детско-юношеская футбольная школа из 30 городов России, в их числе областная спортивная школа по футболу «Байкал». В рамках проекта «Поиск талантов» реализуется единая методическая программа подготовки молодых футболистов в возрасте от 10 до 14 лет.

«Мячи буду распределены по нашим отделениям в Иркутске, Тулуне, Черемхово, Свирске, поселке Залари и Чунском районе. Мы закупаем качественные мячи, чтобы их хватило надолго», - отметил заместитель директора школы «Байкал» Олег Варнаков.

Отметим, что подобная программа была введена в Германии 10 лет назад, ее результатом стали такие именитые футболисты, как Марио Гётце, Джошуа Киммих и Марко-Андре тер Штеген, на сегодняшний день являющиеся игроками топ-уровня. Российский футбольный союз совместно с немецкими коллегами адаптировал ее под российский футбол.