Юные акробаты Иркутской области завоевали три медали на первенстве России

Спортсмены Иркутской области привезли одну золотую и две серебряные медали с первенства России по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе. Соревнования прошли в Старом Осколе и собрали более 390 спортсменов из 35 российских регионов. Об этом 18 октября 2017 года сообщает пресс-служба министерства спорта Приангарья.

Золотую медаль в прыжках на двойном минитрампе завоевала братчанка Дарья Неспанова. Она стала единственной девушкой, которая выполнила отборочный норматив исполкома федерации прыжков на батуте России в возрастной категории 13-14 лет.

Второе место среди спортсменов 13-14 лет в прыжках на двойном минитрампе занял Виталий Комсиков из Братска с суммой 66,1 балла.

Иркутянин, воспитанник Дворца спорта «Юность» Антон Цицарев стал обладателем серебряной награды в возрастной категории 15-16 лет в прыжках на двойном минитрампе. Антон набрал 73 балла, уступив всего 0,1 балла старооскольскому лидеру Михаилу Юрьеву.

По итогам всех отборочных соревнований 2017 года в состав юниорской и юношеской сборной команды России вошли три спортсмена Иркутской области для участия в первенстве мира, которое состоится 13 – 20 ноября в Софии в Болгарии. Выполнив отборочный норматив исполкома федерации прыжков на батуте России, на первенство мира поедут Борис Егоров, Антон Цицарев и Дарья Неспанова. Выводящим тренером на двойном минитрампе на этих соревнованиях назначен Сергей Баранников.