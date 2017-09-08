Ястребов-перепелятников и чирка-свистунка лечит Иркутская зоогалерея

Источник: Байкал Инфо
08/09/2017 - 08:13

Пять ястребов-перепелятников и самка чирка-свистунка (один из самых мелких представителей семейства утиных) с различными повреждениями поступили на лечение в Иркутскую зоогалерею за последнюю неделю. Об этом «Байкал Инфо» 7 сентября 2017 года рассказала руководитель зоогалереи Людмила Ивушкина. По её словам, среди перепелятников есть один, который отличается своим малым размером. Сотрудники зоогалереи предполагают, что он может быть самцом малого перепелятника, который до этого попадал в учреждение лишь единожды.

Одновременное поступление птиц связывают с началом их осеннего пролёта. Подлечив пернатых, сотрудники зоогалереи выпустят их в естественную среду обитания. Кстати, на днях они выпустили певчего сверчка, синицу московскую и других птиц, прошедших реабилитацию в приюте учреждения.

Фото из группы Иркутской зоогалереи в социальной сети "Вконтакте".

  • Трусова Галина
Метки: Общество, Иркутская зоогалерея, Природа, Иркутск
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