Ярмарка «Сделано на Байкале» пройдёт в Слюдянке

В Слюдянке 30 сентября 2017 года пройдёт ярмарка «Сделано на Байкале», на которой будет представлены разнообразные товары и услуги: байкальские сухарики и керамика, травяные чаи и натуральная косметика, познавательные экскурсии и сувениры из спирогиры, ювелирные изделия и многое другое. Участие принимают производители Иркутской области и Бурятии. Ярмарку проводит Школа экологического предпринимательства уже третий раз.

По словам организаторов, на ярмарке запланирована не только продажа товаров, но и проведение мастер-классов по изготовлению открыток ручной работы, по росписи деревянных значков, по скандинавской ходьбе на степ-платформах и другие. Запланированы также конкурсы «Выбор туриста», «Сохраняя традиции», «Вкусный сувенир». Откроется ярмарка в 11 часов в ДК "Перевал".

Для участия в деловой программе ярмарки прилетают специалисты, которые занимаются развитием малых территорий в разных уголках России. Они примут участие в двух круглых столах, на которых будет обсуждаться, нужен ли Байкалу свой сувенир и какие есть возможности развития социального предпринимательства. Эксперты обсудят, как экологические, логистические и прочие ограничения могут обернуться для самих людей, товаров и услуг, которые они производят (и могут производить) новыми уникальностями.

Ярмарка «Сделано на Байкале» в 2015 году прошла в Байкальске, в 2016 году – в Култуке, теперь – в Слюдянке. Партнерами ярмарки в этот раз выступают: компания EN+ Group, администрации Слюдянки и района, фонд «Возрождение Земли Сибирской», фонд «Наше будущее».