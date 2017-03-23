Ярко-зелёный болид увидели в небе жители Иркутска

Источник: Байкал Инфо
23/03/2017 - 15:49

В Иркутске очевидцы сообщают о зелёном ярком болиде, который пролетел в небе с юга на север 23 марта 2017 года в 14:39 часов. Об этом заявила пресс-служба Иркутского планетария. Астрономы просят откликнуться всех, кто ехал в это время по Иркутному мосту в направлении Ленинского района и может поделиться видеозаписью либо описанием увиденного. 

Метки: Жизнь, Наука, Природа, Иркутск
Карта: 
Также в рубриках: 
Создать систему слежения за опасными природными явлениями предлагают ученые ИрНИТУ
За цирк без животных будут агитировать зоозащитники в Иркутске
О новом взгляде на Солнечную систему расскажут иркутянам
Сакура зацвела в ботаническом саду ИГУ
В Иркутской зоогалерее самка страуса эму впервые снесла яйцо
Исключить из фида:  0