Ярко-зелёный болид увидели в небе жители Иркутска
В Иркутске очевидцы сообщают о зелёном ярком болиде, который пролетел в небе с юга на север 23 марта 2017 года в 14:39 часов. Об этом заявила пресс-служба Иркутского планетария. Астрономы просят откликнуться всех, кто ехал в это время по Иркутному мосту в направлении Ленинского района и может поделиться видеозаписью либо описанием увиденного.
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