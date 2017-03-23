Ярко-зелёный болид увидели в небе жители Иркутска

В Иркутске очевидцы сообщают о зелёном ярком болиде, который пролетел в небе с юга на север 23 марта 2017 года в 14:39 часов. Об этом заявила пресс-служба Иркутского планетария. Астрономы просят откликнуться всех, кто ехал в это время по Иркутному мосту в направлении Ленинского района и может поделиться видеозаписью либо описанием увиденного.