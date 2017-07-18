Ягоды подорожали на 10-20 рублей в Иркутске за литр

Источник: Байкал Инфо
18/07/2017 - 16:17

Цена на лит ягод в июле 2017 года повысилась в Иркутске на 10-20 рублей по сравнению с прошлым годом, как рассказали "Байкал Инфо" продавцы на Центральном рынке. На клубнику цена варьируется, в зависимости от сорта, от 270 до 360 рублей за один литр. Пять литров клубники можно купить за 1300 рублей. Средняя цена за один литр жимолости – 230 рублей. Один литр черники стоит от 250 до 300 рублей. Один литр смородины можно приобрести за 200 рублей, а голубики от 150 до 200 рублей.

Иркутянам дешевле купить ягоды в большом объёме. Продавцы делают скидки, если покупатель возьмёт пять литров ягод, а не один. Цена на ягоды так же зависит от места её сбора. Например, один литр малины, собранный в Иркутска, стоит 250 рублей, привезённый из Голоустного – 300 рублей, а из Байкальска - 400 рублей. По словам продавцов, это связано с тем, что им необходимо окупить затраты на перевозку товара. Ягоды на Центральный рынок Иркутска привозят в основном из Байкальска, Большого Голоустного, Выдрино (Бурятия).

В разгар ягодного сезона на Центральном рынке Иркутска стали появляться и грибы. Чашка маслят, в которую входит 7-9 штук, стоит 100 рублей.

  • Канина Виктория
Метки: Жизнь, Цены, Иркутск
Иллюстрации: 
Также в рубриках: 
Хлеб в Иркутске не подорожал
В Иркутскую зоогалерею поступили молодые чеглоки, найденные в луже нефтепродукта
В Иркутск пришла весна: продают квас, черемшу и редиску
Кантри-группа выступит на дне рождения коровы в контактном зоопарке Иркутска
Проезд в автобусе №27 в Иркутске подешевел на два рубля из-за конкуренции
Исключить из фида:  0
Загрузка...