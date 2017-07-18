Ягоды подорожали на 10-20 рублей в Иркутске за литр

Цена на лит ягод в июле 2017 года повысилась в Иркутске на 10-20 рублей по сравнению с прошлым годом, как рассказали "Байкал Инфо" продавцы на Центральном рынке. На клубнику цена варьируется, в зависимости от сорта, от 270 до 360 рублей за один литр. Пять литров клубники можно купить за 1300 рублей. Средняя цена за один литр жимолости – 230 рублей. Один литр черники стоит от 250 до 300 рублей. Один литр смородины можно приобрести за 200 рублей, а голубики от 150 до 200 рублей.

Иркутянам дешевле купить ягоды в большом объёме. Продавцы делают скидки, если покупатель возьмёт пять литров ягод, а не один. Цена на ягоды так же зависит от места её сбора. Например, один литр малины, собранный в Иркутска, стоит 250 рублей, привезённый из Голоустного – 300 рублей, а из Байкальска - 400 рублей. По словам продавцов, это связано с тем, что им необходимо окупить затраты на перевозку товара. Ягоды на Центральный рынок Иркутска привозят в основном из Байкальска, Большого Голоустного, Выдрино (Бурятия).

В разгар ягодного сезона на Центральном рынке Иркутска стали появляться и грибы. Чашка маслят, в которую входит 7-9 штук, стоит 100 рублей.