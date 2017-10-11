Ягоды, грибы, орехи и травы подсчитает Иркутская область к ноябрю

К ноябрю 2017 года в Иркутской области будет завершена оценка ресурсов дикорастущей пищевой и лекарственной продукции, определены методики оценки ягодный, грибной, ореховый и травяной потенциала, сделаны анализы динамики заготовок и т.д. Об этом сообщает 11 октября пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра сельского хозяйства Илью Сумарокова. Методикой расчёта лесных пищевых ресурсов занимается Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского.

Сейчас в регионе собирают, перерабатывают и реализуют дикоросы 23 предприятия в 14 районах. За 2016 год они заготовили 782 тонн продукции: лекарственного сырья – 600 тонн, кедрового ореха – 18 тонн, ягод – 128 тонн, грибов – 9,9 тонн, папоротника – 11,8 тонн, черемши – 15 тонн.

Как отметил Илья Сумароков, сфера заготовки и переработки дикорастущего сырья и лекарственных растений, является перспективным направлением экономики Иркутской области. По поручению губернатора Сергея Левченко министерство приступило к разработке мер поддержки по обновлению материально-технической базы существующих предприятий. Отдельным направлением планируется выделить продвижение продукции, расширение рынков сбыта и укрепление позиций выпускаемой продукции как на российских, так и на зарубежных рынках.

Развитие сферы заготовки и переработки дикоросов поспособствует более активной предпринимательской деятельности в сельских районах, созданию там рабочих мест, подытожил Илья Сумароков.

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