XII Международный музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале» пройдёт в апреле

XII Международный музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале» пройдёт в Иркутске с 7 по 10 апреля 2017 года. Он откроется джазовым шествием через 130 квартал и импровизационным джазовым концертом в ТРК «Модный квартал», сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Традиционно в рамках фестиваля состоится IХ эстрадно-джазовый детско-юношеский конкурс. Он пройдёт в трех возрастных группах: младшая группа (7 – 12 лет), средняя (13 – 17 лет) и старшая (18 – 25 лет). Призовые места будут распределены по шести номинациям: инструментальное соло; джазовый вокал-соло; экстрадно-джазовый вокал-соло; инструментальные ансамбли; джазовые вокальные ансамбли; оркестры. Конкурсные прослушивания состоятся 8 апреля в школе искусств №5. Награждение - 10 апреля в музыкальном театре им. Н.М. Загурского. Кроме того, 9 апреля для юных исполнителей и преподавателей музыкальных образовательных учреждений пройдут мастер-классы членов жюри.

В жюри в этом году один из ведущих джазовых пианистов России Алексей Подымкин (Россия, Москва), известный американский джазовый барабанщик, композитор, педагог, продюсер Ари Хёниг (США, Нью-Йорк), джазовый гитарист, руководитель эстрадного отделения Иркутского музыкального колледжа им. Ф. Шопена Николай Смаглиев (Россия, Иркутск), певец, мультиинструменталист и продюсер Янг Харрисон (Нидерланды, Гаага).

Председателем жюри станет выдающийся трубач и флюгергорнист, композитор Александр Сипягин (США, Нью-Йорк), один из немногих джазменов русского происхождения, добившихся успеха в США. Также он выступит на гала-концерте фестиваля 10 апреля в Музыкальном театре. В день закрытия фестиваля на сцене музыкального театра ожидается встреча с квинтетом Игоря Бутмана, специальным гостем станет певица Fantine (Австралия - США).

В рамках фестиваля состоится концерт, который смогут посетить люди с ограниченными возможностями здоровья в Иркутской областной филармонии 9 апреля. Для зрителей выступят Харисон Янг, иркутский коллектив «Доктор Джаз», а также польский квартет Confusion. Мероприятие пройдет при поддержке благотворительного фонда «Наследие иркутских меценатов» и фестиваля «Культурная столица».

Международный музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале» впервые прошел в 2006 году. За время существования фестиваля его посетили более 35000 зрителей, выступили более 125 российских и зарубежных звезд джаза и импровизационной музыки из стран Азии, Америки, Европы и России. Организаторами «Джаза на Байкале» выступают продюсерский центр «Джаз на Байкале», Правительство Иркутской области, Министерство культуры и архивов Иркутской области, администрация Иркутска, Иркутский областной музыкальный театр им. Н. М. Загурского.