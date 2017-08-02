Взрослые здоровые осуждённые в Иркутской области питаются на 68,09 рублей в день

В колониях Иркутской области благодаря развитию сельского хозяйства удалось снизить стоимость питания осуждённых. Минимальная стоимость составляет 68,09 рублей на одного осуждённого в день, максимальная — 110,54 рублей для больных и 170,5 рублей - для несовершеннолетних. Об этом сообщает 2 августа 2017 года пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области. Как стало известно на заседании коллегии ведомства, учреждения полностью обеспечивают себя мукой, сливочным маслом, маргарином и яйцом. Налажено производство кисломолочных продуктов, хлеба и сладкой выпечки, колбас, мясных и рыбных полуфабрикатов, консервированных овощей.

Начальник ГУФСИН Анатолий Киланов отметил, что за шесть месяцев 2017 года учреждения уголовно-исполнительной системы произвели товаров и оказано услуг на сумму 609,3 млн рублей. Это в 1,5 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Наиболее высокие показатели достигнуты в лесозаготовке, лесопилении и деревообработке, производстве швейные изделий, обуви, моющих и дезинфицирующих средств, а также продовольственных товаров.

Фото пресс-службы