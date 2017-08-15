Выставка самолетов пройдет 20 августа в аэропорту Иркутска

Традиционная выставка воздушных судов и аэродромной техники пройдет 20 августа 2017 года в аэропорту Иркутска в честь празднования Дня Воздушного флота России. Как 15 августа сообщила пресс-служба аэропорта, праздник начнется в 10:00. В этом году предусмотрена большая детская программа: на привокзальной площади будут работать пять творческих площадок, кроме того, дети смогут стать участниками проекта «Крылья» и попробовать себя в роли пилотов или авиадиспетчеров. Для воспитанников центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, будет организован благотворительный полет над городом на лайнере «Сухой Суперджет 100». А также гости праздника смогут побывать на дне открытых дверей в уникальном музее истории аэропорта Иркутска.

Напоминаем, что празднование Дня Воздушного флота будет проходить в режиме действующего аэропорта, поэтому для прибывающих и улетающих пассажиров в терминале будут работать фотозоны, выставки, интерактивные площадки.

Фото пресс-службы аэропорта Иркутска.