Выставка самолетов пройдет 20 августа в аэропорту Иркутска

Источник: Байкал Инфо
15/08/2017 - 12:08

Традиционная выставка воздушных судов и аэродромной техники пройдет 20 августа 2017 года в аэропорту Иркутска в честь празднования Дня Воздушного флота России. Как 15 августа сообщила пресс-служба аэропорта, праздник начнется в 10:00. В этом году предусмотрена большая детская программа: на привокзальной площади будут работать пять творческих площадок, кроме того, дети смогут стать участниками проекта «Крылья» и попробовать себя в роли пилотов или авиадиспетчеров. Для воспитанников центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, будет организован благотворительный полет над городом на лайнере «Сухой Суперджет 100». А также гости праздника смогут побывать на дне открытых дверей в уникальном музее истории аэропорта Иркутска.

Напоминаем, что празднование Дня Воздушного флота будет проходить в режиме действующего аэропорта, поэтому для прибывающих и улетающих пассажиров в терминале будут работать фотозоны, выставки, интерактивные площадки.

Фото пресс-службы аэропорта Иркутска. 

Метки: Общество, Иркутский аэропорт, Праздники, Иркутск
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