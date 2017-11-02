Выставка «Русская революция – локомотив истории» откроется в Иркутске

Планшетная выставка «Русская революция – локомотив истории», посвященная 100-летию Октябрьской революции, пройдёт в отделе истории областного краеведческого музея в Иркутске ( ул. Карла Маркса, 2) с 7 ноября до 20 декабря 2017 года. Как сообщает пресс-служба музея, её посетители увидят документы, фотографии, карты, оружие и другие экспонаты, отражающие дух того времени. В рамках выставки пройдут тематические экскурсии, мероприятия по программе «Патриотизм и государственность», встречи из цикла «Сто лиц Восточной Сибири».

Цель выставки – рассказать о войнах и революциях Восточной Азии, в том числе на территории восточных регионов нашей страны, а также влиянии этих процессов на революционные события в России 1917 года. Выставка является дополнением к разделу «Революция и Гражданская война в Иркутской губернии» основной экспозиции «Страницы истории XX века».

Фото с сайта.