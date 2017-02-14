Выставка работ художника Владимира Дейкуна открылась в Иркутске

Персональная выставка художника и дизайнера Владимира Дейкуна, который ушёл из жизни в августе 2016, открылась 14 февраля 2017 года в галерее сибирского искусства художественного музея в Иркутске по адресу: ул. Карла Маркса, 23. Как сообщает пресс-служба музея, в экспозиции – арт-объекты, живопись, плакаты, планшеты с фирменным стилем и логотипами. Увидеть экспозицию работ Владимира Дейкуна можно до 2 марта 2017 года.

Выставка носит мемориальный характер, в её оформлении друзья художника сохранили его авторский стиль – ироничный, в том числе, по отношению к самому себе. В частности, для афиши новой экспозиции использован образ автора, созданный в 2015 году, когда Владимир Дейкун отметил 65-летие. Друзья и близкие, вспоминая его, говорят, что он был большим и настоящим художником, человеком жизнерадостным, с удивительным чувством юмора.

На выставке будет представлена и самая ранняя работа художника – автопортрет, написанный после окончания Иркутского училища искусств во второй половине 1970-х годов. В обширной коллекции плакатов можно выделить несколько тематических блоков: Новый Год, День святого Валентина, 23 февраля, 8 марта, 1 мая.

Справка. Владимир Дейкун родился в Иркутске 13 февраля 1950. Профессиональное образование получил в Иркутском училище искусств (1973 – 1977) на художественно-оформительском отделении у таких преподавателей, как В.Я. Гончар и Л.Н. Гончар. Он совершенствовал профессиональное мастерство в Доме творчества Челюскинская.

С 1982 года работал художником в творческо-производственных мастерских Художественного фонда РСФСР, преподавал в художественном училище и на кафедре дизайна в ИрНИТУ. Неоднократно избирался членом правления ИРО ВТОО «Союз художников России» и председателем малого художественного совета, успешно сотрудничал с Восточно-Сибирским книжным издательством.

В 2005 году был удостоен премии губернатора Иркутской области. Ушёл из жизни 14 августа 2016 года.

Изображение предоставлено пресс-службой Иркутского художественного музея им. В. П. Сукачева.