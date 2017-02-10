Выставка «От тираннозавра до петуха» откроется в Иркутске

Выставка «От тираннозавра до петуха» откроется в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея 15 февраля 2017 года, она приурочена к празднованию года Петуха по восточному календарю. На выставке будут представлены чучела птиц из семейства курообразных, муляжи динозавров длиной от 5 см до 50 см, слепки с археологических артефактов, экспонируемых в разных музеях мира. Жемчужиной выставки можно по праву считать подлинное окаменевшее яйцо динозавра из фондов музея. Яйцо принадлежало динозавру из группы зауропод, обитавшему в верхнемеловом периоде. Его нашли в Южногобийском аймаке в Монголии. Размеры яйца – около 15-17 см в поперечнике.

Как рассказала научный сотрудник музея Наталья Ермоленко, в последние годы получила развитие гипотеза, что рептилии под названием «Динозавры» не вымерли 65 млн лет назад, а постепенно эволюционировали в новую группу животных, которую впоследствии ученые назвали «Птицы». В подтверждение этой теории существует множество доказательств, с которыми посетители познакомятся на выставке.

Экспонаты, представленные на выставке – из фондов Иркутского областного краеведческого музея и личной коллекции Наталии Ермоленко. Выставка будет работать с по 31 марта по адресу ул. Карла Маркса, 11. Телефон 34-28-32, отдел природы Иркутского областного краеведческого музея.