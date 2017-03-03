Выставка обуви «Главный экспонат» откроется в Иркутске к 8 марта

Выставка обуви «Главный экспонат» из коллекции областного краеведческого музея откроется 7 марта 2017 года в Иркутске по адресу: ул. 3-го Июля, 21Б (здание детского музейного центра). Как сообщает пресс-служба музея, она приурочена к международному женскому дню. На выставке можно будет увидеть обувь коренных народов Сибири, русского населения конца XIX-начала XX веков, Китая, Монголии и Кореи. Среди наиболее интересных и редких экспонатов – обувь бурятского шамана, китайские гэта, корейская плетеная обувь.

Кроме того, гости увидят костюмы коренных народов Сибири, предметы для изготовления обуви, коллекцию обуви Иркутской обувной фабрики. Предметы собраны в этнографических экспедициях и в ходе поисково-собирательной работы сотрудников музея.

Изображение с сайта.