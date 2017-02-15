Выставка народного творчества Чунского района открылась в Законодательном собрании

Выставка Центра развития творчества «Народные ремесла» Чунского района, посвящённая 80-летию Иркутской области, открылась 15 февраля 2017 года в Законодательном собрании. Как отметил на сессии председатель ЗС Сергей Брилка, открывается череду выставок городов и районов в региональном парламенте.

«Каждый месяц муниципалитеты смогут представлять творчество своих жителей. Это большая возможность для центров народного творчества, муниципальных художественных школ и других организаций дополнительного образования продемонстрировать свое творчество. То, что мы видим сегодня, удивительно, и мы благодарны за эту возможность наслаждаться настоящим народным творчеством», – подчеркнул Сергей Брилка, открывая выставку.

В малом зале заседаний ЗС представлены живописные работы, картины из цветной шерсти, лаковые миниатюры, резьба по дереву, керамика, берестяные изделия, выполненные детьми и взрослыми – учениками образовательного учреждения. Педагоги Центра развития творчества провели мастер-класс, на котором депутаты и все желающие смогли принять участие в создании одной большой картины, сюжетом которой послужил вид на скалу Шаманка на острове Ольхон на Байкале. Картина станет подарком чунарей Законодательному собранию.

Как рассказала директор Центра развития творчества «Народные ремесла» Ольга Ермолаева, центр работает 22 года. Сегодня учениками центра являются более 800 человек детей и взрослых, для которых реализуется более 50 дополнительных общеразвивающих программ. Три года в Центре обучают живописи взрослых. Особое внимание педагоги центра уделяют работе с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, с инициативой проведения выставки к председателю ЗС Сергею Брилке обратилась вице-спикер Наталья Дикусарова.