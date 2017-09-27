Выставка лесозаготовителей и деревообработчиков открылась в Иркутске

Международная выставка оборудования, технологий, материалов и продукции лесозаготовительной, деревообрабатывающей промышленности и деревянного домостроения «Сиблесопользование. Деревообработка. Деревянное домостроение» открылась в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» в Иркутске. Как 26 сентября 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, в этом году свою продукцию и услуги на выставке представляют около 40 предприятий и организаций из Иркутской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Алтая, Красноярска и других регионов России, представители зарубежного лесного бизнеса из Германии, Китая, Финляндии, Эстонии, Швеции, Австрии. Выставка продлится до 29 сентября.

На открытой площадке выставочного комплекса будут проходить презентации и демонстрации в действии лесозаготовительной и грузовой техники, деревообрабатывающего оборудования, дисковых пил, ленточнопильных станков, различных инструментов от известных марок с мировым именем. 28 сентября можно будет сыграть отпиленными кусками бревен в шашки и баскетбол с лесозаготовительным форвардером. В этот же день пройдут показательные выступления «Лесоруб». Кроме того, выставка полезна тем, кто интересуется деревянным домостроением. Здесь можно получить консультации по вопросам проектирования и строительства деревянных домов.

В рамках выставки проходит II лесной форум Иркутской области. Первый круглый стол «Будущее лесного комплекса Сибири: взгляд из Иркутской области» состоялся 26 сентября, 27 сентября на расширенном заседании координационного совета по развитию регионального ЛПК будут обсуждаться вопросы применения электронных торговых площадок для реализации лесопродукции, реализации областного закона «Об организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины», а также федерального закона «Об учете древесины и сделок с ней». На 28 сентября назначено пленарное заседание «Лесной комплекс Иркутской области: настоящее и будущее» с участием губернатора Сергея Левченко. Будут обсуждаться следующие темы: «Итоги и перспективы экспортной деятельности предприятий лесного комплекса», «Бюджетная отдача от деятельности предприятий ЛПК», «Устойчивое управление лесами», «О реализации Федерального закона «О внесении изменений в законодательные акты РФ в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров».

«Я считаю, что данный форум станет очередным отчетным этапом в работе как министерства лесного комплекса Иркутской области, так и всей лесной отрасли региона», – сказал на открытии выставки заместитель председателя правительства Иркутской области Виктор Кондрашов.

Также в рамках выставки министерство лесного комплекса Иркутской области проведет консультации по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений, заполнению и подаче лесной декларации, отчетов об использовании лесов, реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, организации лесовосстановления на землях лесного фонда и по другим вопросам. Информацию о нововведениях в лесном законодательстве в области защиты лесов представит филиал ФБУ «Рослесозащита» – «Центр защиты леса Иркутской области».

Фото с сайта правительства Иркутской области.