Выставка комнатных растений «Осенняя акварель» пройдёт в Иркутске

Выставка комнатных растений «Осенняя акварель» пройдёт с 19 по 23 сентября 2017 года в отделе природы областного краеведческого музея в Иркутске по адресу: ул. Карла Маркса, 11. Как сообщает пресс-служба музея, посетители увидят декоративно-лиственные бегонии, колеусы, хойи, бугенвиллеи, орхидеи, сенполии, ахименесы, стрептокарпусы, бальзамины, эписции, пеларгонии, фуксии, ароидные растения, кактусы, суккуленты и другие растения. Их представят коллекционеры иркутского клуба цветоводов «Флора», у которых можно будет получить консультации по уходу за комнатными растениями.

Справка. Выставка будет работать 19 сентября с 13.00 до 18.00, а 20-23 сентября - с 10.00 до 18.00. Стоимость билетов от 70 до 100 рублей.