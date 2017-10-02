Выставка картин Ивана Блохина пройдёт в Иркутске

Выставка работ одного из самых известных художников Забайкалья Ивана Блохина (1921–2008) откроется в 16.00 3 октября 2017 года в галерее сибирского искусства областного художественного музея им. В.П. Сукачева в Иркутске по адресу: ул. Карла Маркса, 23. Как сообщает пресс-служба музея, гости выставки увидят около 70 полотен, которые в полной мере отражают весь творческий путь и диапазон живописца. Основные темы, к которым обращался живописец на протяжении жизни, - природа Забайкалья и Прибайкалья, городские пейзажи родной для художника Читы, Великая Отечественная война, современники и их трудовые подвиги.

Имя читинского художника Ивана Блохина широко известно не только в Забайкалье, но и далеко за его пределами. В 1937 году он поступил в Иркутское художественное училище, но с четвертого курса был призван в Красную Армию. С 1945 года жил в Чите, работал в читинских художественно-производственных мастерских Художественного фонда РСФСР. Картины Ивана Блохина появились на выставках в первые послевоенные годы XX века и сразу привлекли внимание любителей искусства. За долгие годы творчества им было создано несколько сотен произведений – эмоционально наполненных, запоминающихся и несущих в себе жизнелюбивое, светлое начало.

Сейчас произведения художника хранятся в государственных и частных собраниях более чем 30 городов России (в том числе в фондах Иркутского художественного музея им. В.П. Сукачева), а также за рубежом (Великобритания, Германия, Израиль, Китай, США и др.).

Вход на открытие выставки – свободный. Она будет работать до 15 октября.. Телефон для справок: 21-70-65.

Изображение пресс-службы Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачёва.