Выставка гравюр с историей железных дорог проходит на вокзале в Иркутске

Выставка гравюр «История железных дорог» проходит на вокзале Иркутск-Пассажирский с 10 октября 2017 года до 1 февраля 2018 года. Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги, в экспозицию вошли более 30 гравюр, выполненных известными мастерами и напечатанных в 1870-1890 гг в изданиях «Всемирная Россия», «Живописная иллюстрация» и «Русская страна». Уникальный изобразительный материал по истории стальных магистралей представлен из собрания Государственного исторического музея.

На гравюрах зафиксированы виды вокзалов, работа железнодорожников в сложных погодных условиях, строительство железнодорожных линий, мостов и другое. Поскольку изображения не переиздавались, они представляют значительный интерес для специалистов отечественной истории и широкой публики.

Попасть на выставку можно через подъезд №3 в здании вокзала Иркутск-Пассажирский. Вход свободный. Подобные выставки открылись на двух вокзалах Москвы, а также на 15 вокзалах сети железных дорог.

Справка. ОАО «РЖД» на протяжении многих лет вносит вклад в развитие и продвижение проектов, сохраняющих культурное наследие нашей страны и делающих его доступным для публики. Железнодорожные вокзалы регулярно становятся площадками социально-культурных мероприятий.

Фото из архива "Байкал Инфо".