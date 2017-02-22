Выставка цветущих комнатных растений пройдёт в Иркутске

Традиционная выставка комнатных растений «Дарите женщинам цветы» пройдёт с 13:00 1 по 8 марта 2017 года в отделе природы областного краеведческого музея в Иркутске по адресу: ул. Карла Маркса, 11. Как сообщает пресс-служба музея, на выставке будут представлены цветущие растения, в том числе фиалки, стрептокарпусы, бугенвиллии. Кроме того, коллекционеры покажут пеларгонии. Посетители увидят декоративно-лиственные растения - бегонии, фикусы, полисциасы, хойи, группу ароидных растений.

В выставке примут участие коллекционеры из Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского. Организатор - клуб цветоводов «Радуга». Стоимость билетов от 50 до 200 рублей.

Фото с сайта "Байкал Инфо".