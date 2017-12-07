Выставка авторских кукол Даши Намдакова снова открывается в Иркутске

С 15 декабря 2017 года по 4 февраля 2018 года выставка авторских кукол Даши Намдакова, созданных семьёй скульптора по его эскизам, пройдёт в галерее Виктора Бронштейна в Иркутске. Как сообщает пресс-служба галереи, на выставке посетители смогут увидеть видеоклип с проекцией на стену зала и благодаря этому побывать в мастерской, где создаются авторские куклы, увидеть самые яркие моменты творческого процесса.

Куклы выполнены мастерами и мастерицами из большого семейного клана скульптора Даши Намдакова, который делает эскизы, а другие члены семьи мастерят каркасы, придают форму и колорит персонажам. Материалы и техники достаточно просты: кусочки кожи и меха, конский волос и лоскуты кружев, деревянные или проволочные основы – каркасы. Однако результат кропотливой работы потрясает: выполненные как скульптуры, куклы статичны, но в каждой из них есть определенный характер, а в изысканной позе – особая пластика. Каждая из них неповторима, наполнена особой эстетикой, этнической самобытностью и глубоким духовным содержанием, истоки которого восходят к многовековым традициям бурятского народа. Генетическая память авторов, опирающихся на опыт многих поколений, глубокое знание своих корней позволяет им создать образы, в которых зримо и ярко проступает душа народа. Может быть, именно поэтому куклы семьи Намдаковых имеют непреходящую ценность и так трогают сердца людей.

Мировая премьера авторских кукол семьи Даши Намдакова состоялась в декабре 2015 года. В ноябре 2016 года зрителям была представлена новая экспозиция «Ульгер. Продолжение сказки».