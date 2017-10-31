Выставка Алексея Головщикова «Профессия: фоторепортер» пройдёт в Иркутске

Источник: Байкал Инфо
31/10/2017 - 16:42

Персональная выставка иркутского фотографа Алексея Головщикова «Профессия: фоторепортер» откроется в музейной студии областного краеведческого музея в Иркутске 9 ноября 2017 года в 16.00 по адресу: ул. Карла Маркса. Как сообщает пресс-служба музея, посетители выставки увидят 50 фотографий, сделанных с начала 2000-х годов по настоящее время в разных уголках Иркутской области и других городах.

Работа Алексея Головщикова связана с печатными СМИ. Он восемь лет работает фотокорреспондентом в газете «Областная».

Алексей Головщиков – обладатель Гран-при международного фестиваля «Байкал АРДИ – 2006», финалист первой Всероссийской открытой фотопремии «Лучший фотограф – 2009», трижды победитель конкурса «Журналист года Иркутской области» в номинации «Фотокорреспондент», награжден почетной грамотой губернатора Иркутской области.

Фото с сайта.

Метки: Выставка, Иркутский областной краеведческий музей, Культура, Иркутск
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