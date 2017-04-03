Высшую награду выставки «Байкалтур» получила ВСЖД

Одним из лучших экспонентов юбилейной международной выставки «Байкалтур», которая проходила в Иркутске в Сибэкспоцентре с 29 по 31 марта 2017 года, стала Восточно-Сибирская железная дорога. Как сообщает 3 апреля 2017 года пресс-служба ВСЖД, по итогам мероприятия магистраль получила «Золотую звезду» - высшую награду выставки, а также была удостоена диплома «За актуальность представленных туристских услуг, высокий уровень организации экспозиции и работы персонала на выставке».

Выставка была приурочена к началу летнего туристического сезона в регионе. Для ВСЖД тема развития туризма на ее объектах очень актуальна, ведь с каждым годом поток российских и иностранных гостей на самый популярный маршрут – Кругобайкальскую железную дорогу - увеличивается. В 2014 году на железнодорожных объектах отдыха побывало 5000 туристов, в 2016 году – уже 8100, в 2017 году ожидается более 11 000 человек. Для удобства отдыхающих ежегодно увеличивается количество маршрутов в направлении КБЖД, ведется реконструкция станций инфраструктуры.

Фото из архива "Байкал Инфо".