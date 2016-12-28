Выпуск новой присадки для производства бензина начался в АНХК

Источник: Байкал Инфо
28/12/2016 - 16:10

Ангарская нефтехимическая компания приступила к выпуску нового продукта – кислородсодержащей антидетонационной присадки КАД-Про для производства бензина. Как 28 декабря 2016 года сообщила пресс-служба компании, новая присадка, помимо основного функционального назначения (повышения октанового числа автомобильных бензинов), также позволяет уменьшить потерю октанового числа при хранении топлива или эксплуатации автотранспорта в летние месяцы. Технология производства присадки была разработана российскими специалистами, а ее компоненты изготавливаются на установках АНХК.  

До конца 2016 года на предприятии будет произведено около 6,2  тыс. тонн нового продукта. В настоящее время первые партии произведенной присадки отгружаются на Ачинский НПЗ.

Фото пресс-службы компании. 

Метки: Общество, Ангарская нефтехимическая компания, Иркутская область, Ангарский городской округ, Промышленность
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