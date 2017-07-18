Выгул для котов в приюте под Иркутском помогли построить добровольцы

Добровольцы помогли собрать деньги на строительство огороженного сеткой уличного выгула для подопечных частного приюта для кошек «Томасина» под Иркутском. Как рассказала 14 июля 2017 года Агентству социальной информации директор приюта Анастасия Илдиз, всего было собрано около 60 тыс. рублей.Во время июньской жары добровольцы также передали в приют несколько вентиляторов.

Приют вынужден был объявить сбор помощи, т.к. жарким летом без возможности погулять на свежем воздухе и только с одним окном в одном из вольеров приюта оставались около 60 животных, которых ещё только готовят к устройству в новые семьи. Из-за духоты в конце июня у трёх котов случились сердечные приступы.

Благодаря материальной помощи волонтёров в июле построили уличный выгул для котов, установили двери, чтобы из нескольких вольеров на территорию выгулов могли заходить волонтёры, которые ухаживают за животными. На собранные добровольцами деньги также удалось купить морозильный ларь взамен того, что недавно сломался.

Как рассказала директор приюта, на регулярной основе учреждению помогают около 30 человек, многие перечисляют пожертвования по возможности. Кто-то приезжает в приют пообщаться с животными, помочь в обустройстве вольеров, кто-то привозит для кошек еду, наполнитель для туалета.