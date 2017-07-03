Выездное обучение на Байкале организовали для детей с инвалидностью

В Иркутской области состоялась вторая выездная «Школа общения» для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с применением дистанционных технологий. Как сообщает 3 июля 2017 года пресс-служба правительства региона, 11 семей из Иркутска, Ангарска, Черемхово, Иркутского, Шелеховского и Тулунского районов, которые воспитывают детей с инвалидностью, в течение двух дней посетили Иркутский планетарий, побывали в этнографическом музее «Тальцы» и поселке Листвянка.

В планетарии дети и родители посмотрели и обсудили со специалистами познавательный фильм «Полярис», познакомились с экспозицией музея «Ноосфера». В Листвянке они погуляли по берегу Байкала, посетили этнографический музей, расположенный на экскурсионно-туристической базе «Ангарская волна», мини-зоопарк, нерпинарий, посмотрели спектакль с участием нерп, и сфотографировались с ними.

Для ребят провели мастер-класс по тестопластике, сотрудники этнографического комплекса «Тальцы» научили создавать обрядовых кукол. Для участников «Школы общения» было организовано шоу мыльных пузырей, а также предоставлена возможность превратиться в любимого сказочного персонажа с помощью мастеров детского аквагрима.

Справка. «Школа общения» проводится в рамках ежегодного благотворительного марафона «Помоги ребенку, и ты спасешь мир!». Организатор мероприятия - центр дистанционного образования детей– структурное подразделение ГБУ ДО Иркутской области «Центр развития дополнительного образования детей». Основная цель школы –помощь в социальной адаптации и расширении социальных контактов детей с ограниченными возможностями и их семей.

Специалисты Центра дистанционного образования организуют и проводят обучение детей с ограниченными возможностями в возрасте от 6,5 по 18 лет по дополнительным общеразвивающим программам художественной, социально-педагогической и естественно-научной направленности. Образовательный процесс строится с учетом психофизических особенностей ребенка по индивидуальным учебным планам, проходит на дому с применением дистанционных технологий. Обучение производится на некоммерческой основе, прием ведется в соответствии с законодательством РФ об образовании. В 2016-2017 учебном году дистанционно дополнительное образование в центре получали порядка 350 детей из всех муниципальных образований Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области.