Выделить лекарство для девочки с болезнью крови в Иркутске попросила минздрав депутат ЗС

Решить вопрос о выделении денег на покупку дорогостоящего лекарства для девочки-подростка с гематологическим заболеванием попросила заместителя министра здравоохранения Иркутской области Галину Синькову депутат Законодательного собрания Анастасия Егорова на сессии 25 октября 2017 года. Депутат рассказала, что девочка лежит в онкологическом отделении, лекарства у неё осталось на пять дней, а в минздраве отвечают, что средств на его приобретение нет. Замминистра уточнила имя подростка и название лекарства и заверила, что ведомство «экстренно подключится к ситуации и постарается её решить».

По словам Анастасии Егоровой, люди, которые обратились к ней за помощью, рассказали, что заявление о выделении денег на лекарство написано с 1 сентября, с тех пор ситуация находится «в подвешенном состоянии». Депутат попросила уточнить, почему подростку не могут оказать необходимую помощь.

Галина Синькова рассказала, что заявка по обеспечению лекарствами на 2017 год формировалась в 2016 году. По её словам, когда потребность в препаратах возникает в середине или в конце года, она обеспечивается за счёт экономии средств. «Когда речь идёт о детской онкологии, правительство региона идёт министерству здравоохранения навстречу. У нас обеспечение постоянно увеличивается, в этом году также произошло увеличение», - сказала замминистра.

Анастасия Егорова ещё раз подчеркнула, что ситуация критическая, девочке угрожает смерть. Председатель ЗС Сергей Брилка предложил замминистру и депутату обменяться информацией о девочке, чтобы мгновенно среагировать на проблему.

В Интернете Иркутское отделение международной общественной организации инвалидов «Стеллариум» уже объявило сбор средств на покупку лекарства для Юлии Урбановой, о которой говорила Анастасия Егорова. С тяжёлым заболеванием крови она борется уже 7 лет, болезнь не врождённая. Упаковка препарата, необходимого, чтобы организм девочки смог научиться жить без постоянной потребности в донорской крови, стоит от 90 до 109 тыс. рублей, в месяц таких нужно четыре. Общественники сообщают, что лекарство назначено по жизненным показаниям, должно обеспечиваться государством. В семье девочки воспитывают ещё пятерых детей.