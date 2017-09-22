Выдавшая себя за экстрасенса девушка оказалась свидетелем убийства в Боханском районе

Жительница посёлка Бохан, выдававшая себя за экстрасенса, оказалась свидетелем убийства 47-летнего тракториста, который пропал без вести в январе 2017 года. Об этом сообщает 22 сентября пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

По сообщению полиции, сначала оперативники совместно со следователями за совершение убийства мужчины задержали 17-летнего студента местного техникума, а потом сыщики вышли на 18-летнюю жительницу Бохана. Девушка рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что обладает экстрасенсорными способностями и поможет найти тело мужчины. В указанном девушкой месте в лесу оперативники обнаружили скелетированные останки мужчины, опознанного как пропавший тракторист. В дальнейшем девушка призналась следователям, что была свидетелем его убийства, более того, помогла скрыть следы преступления.

Следователи установили, что ночью 14 января в ограде дома по улице Мира посёлка Бохан между трактористом и его дочерью произошел конфликт, пьяный мужчина толкнул дочь, она упала, ударилась головой и потеряла сознание. Находившийся на месте происшествия юноша вступился за девушку. Во время ссоры нанёс удар поленом по голове хозяину дома, от которого последний скончался на месте. После этого молодой человек вместе с дочерью убитого и девушкой-«экстрасенсом», завернули тело тракториста в брезент, на санях увезли в лес и закопали. Всем участникам на момент случившегося было по 17 лет.

Следственными органами СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении задержанного молодого человека по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство). Кроме того, правоохранителями будет дана правовая оценка действиям двух девушек, которые длительное время укрывали особо тяжкое преступление.