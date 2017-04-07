Выборы ректора БрГУ не состоялись, потому что один кандидат отказался от участия

Один из двух кандидатов на должность ректора Братского государственного университета Владислав Шакиров отказался от участия в выборах руководителя вуза, поэтому они не состоялись. Об этом 7 апреля 2017 года сообщает пресс-служба вуза. Информацию об этом направят в Министерство образования и науки РФ. Очевидно, вузу предстоит снова пройти всю процедуру выдвижения кандидатов, согласования списка с Минобрнауки и назначения новой даты выборов.

Согласно положению о выборах ректора БрГУ, кандидат на должность ректора имеет право снять свою кандидатуру на любом этапе выборной компании, но не позднее начала процедуры тайного голосования на конференции трудового коллектива. Владислав Шакиров больше не сможет выдвигаться на пост ректора вуза. Вторым кандидатом был проректор на научной работе вуза Дмитрий Лобанов.