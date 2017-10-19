Выбить пробки из Иркутска постараются власти города

Администрации Иркутска стоит планы по решению вопроса дорожных заторов. Об этом 19 октября 2017 года сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на главного архитектора города Сергея Александрова. По его словам, планируемые мероприятия по развитию улично-дорожной сети можно структурировать по трем основным направлениям. Во-первых, это улицы и дороги, которые решают агломерационные и общегородские задачи. Во-вторых, улицы, решающие межрайонные и районные задачи внутри города. В-третьих, улицы и проезды конкретного микрорайона или квартала.

В частности, необходимо строительство магистральной улицы, которая соединит объездную дорогу Первомайский – Университетский с объездной Ново-Ленино. Здесь важна поддержка со стороны правительства Иркутской области, так как новая дорога пройдет по нескольким муниципальным образованиям и существенно разгрузит областной центр от транзитного транспорта. Требуются проведение реконструкции транспортной развязки в районе улиц Маяковского, 2-я Железнодорожная, Джамбула и Боткина, разворотного кольца на Лермонтовской развязке, путепровода на Покровской развязке, а также строительство второго путепровода над железнодорожными путями в районе Каи, завершение удлинения Маратовской развязки и завершение реконструкции улицы Пискунова. Кроме этого, необходимо строить магистральную улицу в створе улицы Новаторов, которая свяжет микрорайоны Ново-Ленино и Иркутск-2, участка кольцевой развязки при съезде с академического моста в створе улиц Красных Мадьяр, 25 лет Октября, Седова и 2-го Июля, а также реконструкции улиц Баумана, Дальневосточной и Стасова в микрорайоне Радужный.

Как отметил Сергей Александров, не все из перечисленных предложений являются масштабными и затратными проектами, некоторые можно реализовать, вкладывая незначительные средства. При планировании работ учитываются возможности вступления в различные программы федерального, регионального и муниципального уровней, привлечение частного капитала. Особое внимание будет обращено на обеспечение безопасного движения пассажирского транспорта, пешеходов, создание условий для велосипедистов.

Проектирование транспортного узла в районе железнодорожного вокзала в Иркутске планируется начать в 2018 году. Ожидается, что на этой территории будут созданы условия для движения пешеходов, удобные остановочные пункты, места для парковок, а также организовано безопасное и удобное движение автомобилей и пассажирского транспорта местного и междугороднего значений. «Такое предложение уже обсуждено на комиссии по безопасности дорожного движения, достигнуты договоренности с ОАО «РЖД». Начать реализацию проекта планируется в 2019 году», - подчеркнул архитектор.