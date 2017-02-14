Выбить квоту на вылов омуля на Байкале побещал рыбакам депутат Госдумы Михаил Щапов

Обращение в Росрыболовство и Генеральную прокуратуру РФ, чтобы помочь байкальским рыбакам получить разрешение на вылов омуля, готовит депутат Государственной думы ФС РФ от Иркутской области Михаил Щапов. Как сообщает 13 февраля 2017 года депутат, к нему поступили многочисленные жалобы от рыбаков Ольхонского района, которые не могут получить разрешение на вылов омуля, хотя официальный запрет все ещё не введён. По словам руководителей промысловых предприятий, без работы остаются сотни людей. Вот что говорят: «Уже упущено время для лова по первому льду, когда омуль стоит косяками и его удобно ловить промышленным способом. Тем не менее, мы надеялись до официального запрета выбрать квоту, выделенную Минсельхозом РФ Иркутской области в конце прошлого года - 61,7 тонн».

Напомним, впервые рыбаки пожаловались депутату на невозможность начать лов во время его встречи с главами поселений Ольхонского района в Еланцах, которая состоялась 3 февраля. На прошлой неделе, исполняя представление Западно-Байкальской прокуратуры (действующей на правах природоохранной), министерство сельского хозяйства Иркутской области распределило весь объём региональной квоты между 25 организациями, имеющими долгосрочные договоры. По словам представителей этих организаций, Ангаро-Байкальское территориальное управление Росрыболовства отказывает им в разрешении на лов, ссылаясь на отсутствие договоров на рыбопромысловые участки (РПУ). Хотя ранее прокуратура указала, что это не может являться препятствием для выдачи разрешений.

«В предыдущие годы территориальное управление Росрыболовства не смущало отсутствие рыбопромысловых участков на иркутской стороне Байкала и, как следствие, договоров на РПУ у добывающих организаций. Подобные претензии появились только в этом году. - заявил Михаил Щапов. - Единственное, что изменилось: федеральное агентство по рыболовству планирует ввести запрет на вылов омуля. Однако соответствующего официального документа до сих пор нет. Ситуация выглядит так, как будто Росрыболовство затягивает выдачу разрешений под любым предлогом до официального запрета. Такая политика никак не спасет омуль – сложно поверить, что 61 тонна негативно повлияет на его численность. Но можно точно сказать, что действия федеральных властей окончательно добьют законопослушных рыбаков».

По словам депутата, не давая работать законопослушным организациям, федеральные власти фактически подталкивают рыбаков к браконьерству, готовность к борьбе с которым под вопросом. По данным Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, на три региона - Иркутскую область, Бурятию и Забайкальский край – ведомство располагает штатом в 159 человек, из которых инспекторов - 112. Из них на Иркутскую область приходится около 54 человек, а непосредственно на Байкале работает всего пять. Из плавсредств у них имеется лишь два маломерных судна. А федеральные расходы на деятельность​ Ангаро-Байкальского теруправления на 2017 год составляет около 17 млн или 300 рублей на квадратный километр подведомственной территории.

Фото с сайта правительства Иркутской области.