Вторые «Рассушинские чтения» пройдут в декабре 2017 года в Иркутске. Как сообщают представители клуба молодых ученых «Альянс», чтения будут посвящены известному иркутскому архитектору Александру Артюшкову, чье 150-летие отмечается в этом году. К участию в мероприятии приглашаются работники образования и культуры, члены общественных организаций, занимающиеся просветительской деятельностью, краеведы, архитекторы, студенты высших и средних специальных учебных заведений, учащиеся средних учебных заведений, общественность. Организаторы планируют издать сборник, в который войдут все материалы, связанные с жизнью и деятельностью иркутского архитектора.

Напомним, что первые «Рассушинские чтения» прошли весной 2015 года и были посвящены изучению жизни и профессиональной деятельности Владимира Рассушина. В рамках чтений прошла конференция, выездная акция в городе Черемхово, где Владимиру Рассушину была открыта мемориальная доска, а также издана книга «Владимир Рассушин: из Иркутска в Харбин».