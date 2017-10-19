Второй митинг против фильма «Матильда» проведут в Иркутске казаки

Иркутское казачье войско 22 октября 2017 года намерено провести второй митинг против фильма «Матильда», который с 26 октября начнут показывать в Иркутске девять кинотеатров. Как сообщили «Байкал Инфо» в войске, митинг состоится в 13 часов на площади 50-летия Октября около «Баргузина». Акция согласована с муниципалитетом на 50 человек. Казаки будут призывать иркутян не ходить на фильм, чтобы не «портить отношение к царю Николаю II».

Напомним, первый митинг прошёл 7 октября. Всего собралось чуть более 30 человек, митингующие держали хоругви, в том числе с изображением семьи царя Николая II, причисленного к лику святых, плакаты «Прости нас, государь» и другое. В нашумевшем фильме речь идёт о связи царя с балериной Матильдой, по мнению казаков, «фильм является намеренным и изощрённым глумлением над памятью русского государя».